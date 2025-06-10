Çin'in nadir metal ihracatı arttı

Çin'in mayıs ayında nadir metal ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 23 artarak bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak Pekin'in bazı kritik mineraller üzerindeki ihracat kısıtlamaları, bazı yurt dışı satışları durdurdu ve küresel imalat sektöründe açık dalgaları yarattı.

Çin'in Nisan ayında çeşitli nadir metal ve nadir metal mıknatıslarına uyguladığı ihracat kısıtlamaları, küresel otomotiv endüstrisinin bir kısmını durdurdu ve geçen hafta ABD ve Çin liderleri arasında yapılan nadir bir telefon görüşmesinde önemli bir yer tuttu.

Dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'in tüm nadir metal elementleri ihracatı, nisan ayına göre mayıs ayında yüzde 23 artarak 5.864,60 tona ulaştı ve bir yılın en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Geçen ay yayınlanan veriler, mıknatıs ihracatının nisan ayında yarı yarıya düştüğünü gösterdi. Geçen hafta, Avrupa'daki birkaç otomobil parçası fabrikası üretimi durdurmak zorunda kalırken, kıtadaki yarı iletken firmaları da birkaç hafta içinde aynı şeyi yapmak zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

Gümrük verilerine göre, 2025'in ilk beş ayında 17 mineral grubunun ihracatı bir önceki yılın aynı dönemindeki 24.266,5 tondan 24.827 tona yükseldi.