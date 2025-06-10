Bakır fiyatlarında ticaret görüşmeleri izleniyor

Londra'da bakır fiyatları, hafif bir düşüş yaşarken, piyasa Londra'da devam eden dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmeleri yakından takip etti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, erken işlemlerde yüzde 0,3 düşüşle 9.761,5 dolar/tona geriledi. Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,6 artışla 79.160 yuan/ton (11.024,76 dolar) seviyesine yükseldi.

ABD-Çin ticaret görüşmeleri bugün ikinci gününe girerken, Washington ve Pekin, gümrük vergilerinden nadir metal elementleri kısıtlamalarına kadar genişleyen ve küresel tedarik zincirinde şok ve ekonomik yavaşlamaya yol açan şiddetli anlaşmazlığı hafifletmeyi hedefliyor.

Analistler yaptığı değerlendirmede "Trump yönetimi, gemi tasarım yazılımı, jet motoru parçaları, kimyasallar ve nükleer malzemeleri hedef alan son dönemdeki bir dizi önlemi kaldırmaya hazır. Ticaretin uçurumun kenarında dans etmesinin belirgin şekilde soğuması, piyasalarda iyimserlik yarattı. Bu, ticaret savaşının ekonomik faaliyete ağır bir darbe vurduğu yönündeki endişeleri dengelemeye yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

LME kayıtlı depolardaki bakır stokları dün 10.000 ton düşüşle 122.400 tona geriledi, bu da ABD'nin bakır ithalatına gümrük vergisi uygulama tehdidi sürerken ABD'ye sevkiyatın devam ettiğini gösteriyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.473,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.647 dolar/tondan, kalay yüzde 0,3 düşüşle 32.605 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,4 düşüşle 15.355 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de çinko yüzde 1,2 düşüşle 21.870 yuan/tondan, nikel yüzde 0,9 düşüşle 121.640 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,8 artışla 16.860 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,3 artışla 263.550 yuan/tondan işlem gördü.