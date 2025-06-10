  1. Ekonomim
  2. Demir-Çelik
  3. Demir cevheri, artan arz nedeniyle düşüşünü sürdürdü
Takip Et

Demir cevheri, artan arz nedeniyle düşüşünü sürdürdü

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, art arda ikinci seansta da düşüşünü sürdürdü. Bu düşüş, artan arz beklentilerinin etkisiyle gerçekleşti, ancak Çin'den gelen güçlü talep ve Çin-ABD ticaret geriliminin azalacağına dair umutlar kayıpları sınırladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Demir cevheri, artan arz nedeniyle düşüşünü sürdürdü
Takip Et

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.15'te yüzde 0,28 düşüşle 702,5 yuan/ton (97,79 dolar) seviyesine geriledi.

Singapur Borsası'nda referans temmuz ayı demir cevheri, yüzde 0,21 düşüşle 94,5 dolar/tona geriledi

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, önde gelen tedarikçiler Avustralya ve Brezilya'dan gelen önemli çelik üretim malzemesi sevkiyatları, 8 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 2 artışla 29,19 milyon tona ulaştı. Bu, aralık ayından bu yana tek bir haftada kaydedilen en yüksek seviye.

Analistler, çelik fabrikalarının fiyat rekabetçiliği nedeniyle ithal yüklerin kullanımını artırması ve madencilerin üç aylık hedeflerine ulaşmak için haziran ayı sonuna kadar sevkiyatlarını artırması nedeniyle haziran ayında demir cevheri ithalatının artmasının beklendiğini belirtti.

Ayrıca, yatırımcılar bugün Londra'da ABD ve Çin'in üst düzey yetkilileri arasında yapılacak bir başka ticaret görüşmesi sırasında dünyanın iki süper gücünün ilişkilerini iyileştirebileceğini umuyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,41 artış gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları dar bir aralıkta işlem gördü. İnşaat demiri yüzde 0,1, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,16, filmaşin yüzde 0,12 değer kazanırken, paslanmaz çelik yüzde 0,79 değer kaybetti.

Demir-Çelik
Demir cevheri, kısa pozisyonların kapatılmasıyla toparlandı
Demir cevheri, kısa pozisyonların kapatılmasıyla toparlandı
Demir cevheri yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Demir cevheri yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Demir fiyatları haftalık kayba hazırlanıyor
Demir fiyatları haftalık kayba hazırlanıyor
Demir fiyatları toparlandı
Demir fiyatları toparlandı
Demir çelik ihracatı büyüme ivmesini artırdı
Demir çelik ihracatı büyüme ivmesini artırdı
Demir fiyatları üretimde azalış beklentileriyle düştü
Demir fiyatları üretimde azalış beklentileriyle düştü