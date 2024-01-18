CoinTR'de Türkiye'nin ilk Tarım Emtia Token'ı işleme başlatıyor

CoinTR ve Cropto arasındaki iş birliğinin ilk aşamasında Cropto Buğday Token (CROW) işleme açıldı ve bu listeleminin ardından Cropto Arpa Token (CROB), Cropto Mısır Token (CROC), Cropto Fındık Token (CROF) olmak üzere üç tarım emtia token da birer hafta arayla listelenecek.

Kropto iş birliği ve CROW'u (Cropto Buğday Token)'in listelenmesi ile ilgili açıklamada bulunan CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu: "CoinTR olarak vizyonumuz doğrultusunda sadece listelemeler yapmıyoruz, yaptığımız iş birlikleri ile Türkiye'de ilklere imza atıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk tarım emtia token'ı olan Cropto Buğday Token'ını (CROW) CoinTR PRO'da yatırımcımıza sunduk. Cropto token'lar, Varlığa Dayalı Token (asset-backed token) özelliğiyle fiziksel dünyada karşılığı olan token olması açısından bizi çok heyecanlandırıyor. Önümüzdeki haftalarda da yine Cropto Arpa Token (CROB), Cropto Mısır Token (CROC), Cropto Fındık Token (CROF) gibi üç tarım emtia tokenlerini listeleyeceğiz. Yatırımcılarımızın da bizim kadar heyecanlanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız iş birlikleri ve stratejik ortaklıklarla farklı alanlarındaki ürünlerin - tokenlerin listelenmesini yapacağız. Dijital Geleceğin Merkezi olma yolunda attığımız sağlam adımları CoinTR ve CoinTR PRO'da yapacağımız listelemelerle destekleyip, yatırımcılarımıza sunduğumuz ürünleri çeşitlendirdiğimiz gibi, bu alanda AR-GE yapan, ürün geliştiren şirketleri de destekleyeceğiz." sözlerine yer verdi.