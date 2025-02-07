Demir cevheri 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %1,48 artışla 822 yuan/ton (112,86 dolar) seviyesinden tamamladı ve bu hafta şimdiye kadar %1,61 değer kazandı.

Seansın başlarında fiyatlar 825 yuan/tona ulaşarak 8 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Mart ayı demir cevheri, TSİ 06.31'de %0,86 artışla 106,85 dolar/ton oldu ve haftalık bazda %0,23 artış kaydetti.

Analistler, çelik fabrikalarında üretimin Ay Yeni Yılı tatilinin ardından yeniden başladığını, bunun da kısa vadeli demir cevheri talebini artırdığını ve fiyatları desteklediğini söyledi.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel'e göre, Çinli yüksek fırınlı çelik üreticilerinin üretimi, bazı tesislerin bakım sonrası faaliyetlerine yeniden başlamasının ardından bu hafta yükseldi.

Shenzhen hükümeti, emlak geliştirme üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak için bir başka hamleyle China Vanke'de 10 yeni atama yaptı.

Yatırımcılar, hükümet desteğinin zor durumdaki emlak sektörüne bir miktar istikrar getireceğini umarak geçen ayki üst yönetim değişikliğini sevinçle karşıladı.

Analistler, yine de ticaret savaşının demir cevheri ve çelik piyasası için en büyük zorluk olduğunu belirtti.

DCE'dek koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %2,98 ve %3,92 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,9, sıcak haddelenmiş rulo %0,76, filmaşin %2,3 ve paslanmaz çelik %0,07 yükseldi.