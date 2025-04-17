Fitch, petrol fiyat tahminlerini aşağı çekti

Fitch Ratings, ticaret tarifeleri nedeniyle daha düşük ekonomik büyüme ve OPEC+ üyelerinin beklenenden daha yüksek üretim artışı beklentileriyle bu yıl için petrol fiyatı tahminini düşürdü.

Fitch, “Özellikle Çin'de olmak üzere küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması ve zaten gerileme içinde olan petrokimya sektörünün daha da zayıflaması nedeniyle küresel petrol talebi artışının 2025 yılında günlük 1 milyon varilin oldukça altında olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Fitch Brent ham petrolünün varilini 65 dolar, WTI'ın varilini ise 60 dolar olarak tahmin ediyor; her ikisi de önceki tahminlere göre varil başına 5 dolar düşüş gösteriyor.