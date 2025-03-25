Goldman Sachs: Petrolde düşüş, OPEC+ dışı üretimi yavaşlatacak

Goldman Sachs, Brent ham petrolü 70 doların üzerindeyken petrol fiyatlarında varil başına her 10 dolarlık düşüş için OPEC+ dışı üretim artışının 12 aylık bir dönemde günde yaklaşık 0,3 milyon varil (mb/d) yavaşlamasını beklediğini söyledi.

Banka, 2026 Brent fiyatları varil başına 60 dolar olduğunda 2026 OPEC+ dışı arz artışının 1,05 mb/d'den 0,6 mb/d'ye düşeceğini ve varil başına 50 dolar olduğunda 0,1 mb/d daha düşeceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, yeni sekme açılır, bir raporda "Bu olumsuz üretim etkileri fiyatları sırasıyla 5dolar ve 13 dolar/varil destekleyerek daha fazla düşüşü engelleyecek ve Brent'in altında 60dolar'ların ortalarındaki yumuşak tabanımızı destekleyecektir" dedi.

Banka, kaya petrolü üretim artışının Brent 70 doların üzerindeyken varil başına her 10 dolarlık fiyat düşüşü için 0,2 mb/d azalmasını, Brent 50 ila 70 dolar arasındayken ise her 10 dolar için 0,5 mb/d'ye yükselmesini beklediğini söyledi. Banka, varil başına 30 doların altında, kuyu başı kapanmaları nedeniyle üretimin keskin bir şekilde düştüğünü de sözlerine ekledi.

Goldman Sachs, ABD dışında OPEC+ dışı üreticilerin daha küçük ancak doğrusal olmayan bir tepki gösterdiğini, Brent 60 doların üzerindeyken ham petrol fiyatlarında varil başına her 10 dolarlık düşüş için üretimin 12 ay boyunca 0,1 mb/d azaldığını, fiyatlar 40-60 dolara düştüğünde iki katına çıktığını ve fiyatlar kuyu başı değişken maliyetlerine yaklaştıkça potansiyel olarak önemli duruşlara yol açtığını söyledi.