Gümüş 45 dolara koşuyor

EVRİM KÜÇÜK

ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler altını, 2.685 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, gümüş de onu yakından takip ediyor. Beyaz metal, son yılların en yüksek seviyesi 32.96 doların yakınlarında geziyor. Uzmanların beklentisi fiyatların 12 ay içinde 45 dolara çıkması.

Bu yıl %33 yükseldi

Gümüş fiyatları, Hazine getirilerindeki düşüş ve altındaki kazanımları yansıtarak yılbaşından bu yana yüzde 33 yükseldi. Sadece son 1 ayda yaklaşık yüzde 5 prim yaptı. Fed’in, yavaşlayan bir ekonomiyi desteklemeyi hedefleyerek bu yıl kalan iki toplantısında faiz indirimi yapması bekleniyor. Forex ve teknik analiz uzmanı James Hyerczyk, gümüşün ekim başında test ettiği 32.96 dolarlık zirvenin kırılmasının 34.35 dolarlık bir sonraki önemli dirence doğru hızlı bir yükselişi tetikleyebileceğini söylüyor.

LBMA uzmanlarına göre 45 dolara çıkabilir

Londra Külçe Piyasası Derneği’nin (LBMA) yıllık toplantısındaki delegeler de önümüzdeki 12 ayda kıymetli metal fiyatlarında önemli bir artış öngörüyor. Altının 2.941 dolara, gümüşün ise ons başına 45 dolara çıkacağını ve mevcut seviyelerden önemli bir yükseliş potansiyeli olduğunu tahmin ediyorlar.

Değerli metal uzmanı Jesse Colombo da, gümüşün altın gibi büyük bir ralli başlatmasının hem dolar hem de euro cinsinden fiyat artışları ile bakırda fiyat artışı dahil 3 koşula bağlı olduğunu söylüyor.

Colombo bu üç koşul karşılandığında gümüşün hızla 50 dolara yükselme olasılığını yüksek buluyor. Uzman, 50 dolara nispeten kısa vadeli bir hedef olarak odaklandığını belirtiyor çünkü burası önemli bir psikolojik seviye ve de 1980 hem de 2011 rallileri sırasında ulaşılan zirve.

Ayrıca uzun vadeli altın-gümüş oranı grafiğine göre gümüş şu anda altına kıyasla önemli ölçüde düşük. Söz konusu rasyo 1915’ten bu yana olan tarihi ortalaması olan 52.8’in çok üzerinde ve bu seviyeye geri dönerse, altının fiyatında herhangi bir artış olmasa bile, gümüş ons başına 50.36 dolara değerlenebilir

1 - Gümüşün spot fiyatı, güçlü işlem hacmiyle desteklenerek daha önce sıklıkla denen ancak başarılı olunmayan 32.50 dolarlık direnç seviyesinin üzerinde güçlü kapanış yapmalı. Bu gerçekleştiğinde, gümüşün hızla yaklaşık 50 dolara doğru giden yola girebilir.

2 - Euro cinsinden fiyatlandırılan gümüşün, Mayıs zirvesinde oluşan 30 euroluk direnç seviyesi yukarı doğru kırılmalı. Euro cinsinden fiyatlandırılan gümüş genellikle 26, 27 ve 28 euro gibi yuvarlak sayılara saygı duyar ve bu noktalarda sıklıkla önemli destek ve direnç seviyeleri oluşturur.

3 - Sentetik Gümüş Fiyat Endeksi adı verilen endeks 2.560 ile 2.640 arasındaki temel direnç bölgesinin üzerinde kapanmalı. Bu endeks, altın ve bakır fiyatlarının ortalamasını temsil ediyor. Bakırdaki yükseliş endüstriyel bir metal olduğundan gümüşe de yansıyor.