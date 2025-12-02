  1. Ekonomim
Gümüş, dün 58,84 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra geri çekilerek bu sabah ons başına yaklaşık 56,58 dolara indi.

Gümüş rekor seviyeden geri çekildi
Ons gümüşte 6 günlük yükseliş serisi, 14 günlük göreli güç endeksini 70’in üzerine taşıyarak aşırı alım sinyali verdi.

Gümüş, dün 58,84 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bu sabah gerileyerek 56,58 dolara kadar geriledi.

TD Securities analisti Daniel Ghali, "Artık rasyonel ivmenin ötesine geçmiş durumdayız" değerlendirmesinde bulunarak talep beklentilerinin tüm kategorilerde zayıfladığını söyledi. Ghali, Londra’daki tezgâh üstü piyasada "zayıf fiziksel işlem hacmine" rağmen yatırım talebinin fiyatlamada başlıca itici güç haline geldiğini belirtti.

Ons gümüş şu sıralarda düne göre yüzde 1,38 kayıpla 57,11 dolardan işlem görüyor.

