"Gümüş talebi 2025'in sonuna kadar azalabilir"

Sektör kuruluşunun Dünya Gümüş Araştırması 2025'e göre, değerli metal yılbaşından bugüne yaklaşık %12 değer kazandı ve ABD'nin olası faiz indirimlerinin yanı sıra devam eden makroekonomik ve jeopolitik belirsizlikten faydalanmaya hazırlanıyor.

Rapora göre fiyatlar, ABD ticareti ve dış politikasına ilişkin belirsizliğin yanı sıra ekonominin sağlığına ilişkin endişeler nedeniyle güvenli liman talebi tarafından desteklenecek. Bu durum aynı zamanda ABD'nin bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair iyimserliği artırıyor ve faiz getirisi olmayan gümüş için bir destek unsuru oluşturuyor.

Yine de bazı gümüş yatırımcıları, altının rekor kıran kazançlarına kıyasla metalin performansından hayal kırıklığına uğradı. Altın 2025'in başından bu yana %23'ten fazla yükseldi ve sürekli altın vadeli işlemleri Çarşamba günü erken saatlerde troy ons başına 3.334,20 dolar ile yeni bir rekor kırdı.

Bu durum, altının daha genel kabul gören parasal özelliklerini, piyasa derinliğini ve çeşitlendirici olarak konumunu yansıtıyor. Ancak rapora göre, gümüşün arkadan esen rüzgârlar ve yatırımcıların altına kıyasla görece düşük performansı nedeniyle değer arayışına girmesi nedeniyle bu fark önümüzdeki birkaç ay içinde azalabilir.

Raporda, “Başka yerlerde devam eden belirsizlikler ve gümüşün sağlıklı arz-talep koşulları destek sunacak olsa da, fiyatların 2025'in sonlarında gevşediğini görüyoruz. Eninde sonunda böyle bir dinamiğin ortaya çıkmasını bekliyoruz, ancak yer üstü gümüş stoklarının daha da aşınması için önce birkaç yıl daha açık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" denildi.