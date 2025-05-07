Goldman Sachs, bakır fiyat tahminini yükseltti

Goldman Sachs ticari gerilimin azalması ve Çin'in bakır talebinin önümüzdeki aylarda da fiyatı desteklemeye devam edeceğini gerekçe göstererek üç aylık bakır fiyat tahminini yükseltti.

Banka yayınladığı bir notta, “İkinci ve üçüncü çeyrek fiyat tahminimizi daha önce duyurduğumuz 8.620/8.370 dolar/tondan 9.330/9.150 dolar tona yükseltiyoruz” dedi.

Goldman Sachs, küresel bakır piyasasında 20206'da arz açığı oluşacağı görüşünü devam ettirdiklerini vurguladı.

Elektrikli araçlara geçişte büyümenin devam etmesi ve maden arzında büyümenin sınırla kalmasının etkisiyle 2025 Ekim ayından 2026 dördüncü çeyreğe kadar bakır fiyatının 9000 dolar/tondan 10500 dolar/tonun üzerine çıkacağını vurguladı.