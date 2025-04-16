Gümüşte arz açığının yüzde 21 azalması bekleniyor

Danışmanlık şirketi Metals Focus tarafından Silver Institute için hazırlanan yıllık rapora göre, gümüşe yönelik toplam endüstriyel talebin 2024 yılında 680,5 milyon ons ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra 2025 yılında sabit kalması beklenirken, mücevher ve gümüş eşya talebi düşecek.

Gümüş sikke ve külçe talebi, tüm Batı pazarlarındaki büyük düşüşler nedeniyle 2024 yılında %22 azalarak 190,9 milyon ons ile son beş yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra bu yıl %7 artacak.

Raporda, “ABD gümrük tarifelerinin etkisi bu yıl gümüş talebi için kilit bir risk olacak” denildi.