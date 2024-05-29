Hindistan'ın gümüş ithalatı 4 ayda 2023'ü solladı

Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Hindistan'ın artan ithalatına ilişkin konuşan ancak ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, Hindistan'ın Ocak-Nisan döneminde 4 bin 172 metrik ton gümüş ithal ettiğini ve bu rakamın 2023'ün aynı döneminde 455 ton olduğunu söyledi.

Hindistan 2023 yılının tamamında 3.625 ton gümüş ithal etti.