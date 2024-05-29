Hindistan'ın gümüş ithalatı 4 ayda 2023'ü solladı
Hindistan'ın yılın ilk dört ayındaki gümüş ithalatının 2023'ün tamamındaki ithalat miktarını aştığı bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Hindistan'ın artan ithalatına ilişkin konuşan ancak ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, Hindistan'ın Ocak-Nisan döneminde 4 bin 172 metrik ton gümüş ithal ettiğini ve bu rakamın 2023'ün aynı döneminde 455 ton olduğunu söyledi.
Hindistan 2023 yılının tamamında 3.625 ton gümüş ithal etti.