Hurda piyasasında fiyatlar alarm veriyor

EVRİM KÜÇÜK

Demir çelik üretimi için önemli girdilerden olan çelik hurdasının fiyatında yeni artışlar kapıda. Türkiye’de nihai çelik ürünlerine olan talebin zayıflamasına karşın şubat ayında yaşanan büyük deprem felaketinin etkisiyle Londra’dan hurda alımı rekor seviyeye çıktı. Londra Metal Borsası (LME) CFR Türkiye hurda işlemleri yıllık hacmi geçtiğimiz hafta itibariyle 5 milyon tonu aşarak tam zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralar fiyatlar ton başına 380 dolar civarındayken, şubat sonuna kadar fiyatların yükselmesi bekleniyor.

LME CFR vadeli işlemleri, Türkiye'ye hurda metal ithalatının miktarını gösteren ve fiyatını belirleyen bir endeks. CFR "Cost and Freight" kelimelerinin kısaltması ve malın maliyetini ve taşıma ücretlerini kapsar. Rekor hacim ise Türkiye’nin hurda çelik ithalatının arttığı anlamına geliyor.

2023’te günlük ticaret hacmi 29 bin 250 ton

CFR Türkiye hurda vadeli işlem sözleşmelerinin yıllık işlem hacmi 6 Eylül'e kadar olan dönemde, 2022 yılının tamamındaki yaklaşık 4.31 milyon ton seviyesinden 5 milyon tonun üzerine çıktı ve sözleşmenin yürürlüğe girdiği Kasım 2015’ten bu yana en yüksek yıllık işlem hacmine ulaştı. 2023 yılında ortalama günlük ticaret hacmi yaklaşık 29 bin 250 ton seviyesinde gerçekleşti. Daha önceki en yüksek yıllık ticaret hacmi, 4.85 milyon ton ile 2018 yılında gerçekleşmişti.

LME CFR Türkiye hurda vadeli işlem sözleşmesi, Platts CFR Türkiye primi HMS 1/2 (80:20) değerlendirmesinin aylık ortalamasına göre belirlenir. Ağustos ayında, Platts'ın fiziki değerlendirmesi 349.50-374.50 dolar/ton CFR aralığında seyretti. Ağustos, 355 bin 570 tonla 2023 yılı boyunca en düşük aylık LME CFR Türkiye vadeli işlem kontratı işlem hacmini gösterdi. Ocak ve Şubat ayları ise sırasıyla 656 bin 720 ton ve 1 milyon 86 bin tonla LME CFR Türkiye vadeli işlem sözleşmelerinde yılın en yüksek işlem hacimlerinin kaydedildiği dönem oldu.

Bu arada, LME CFR Türkiye hurda fiyat ileri eğrisi, Türkiye'de devam eden zayıf nihai çelik talebine rağmen, Hindistan'ın arz sıkışıklığı ve alternatif arayışı nedeniyle Eylül-Aralık döneminde kısa vadeli bir kontango içinde bulunuyor. LME Eylül kontratı 380 dolar/ ton seviyesindeyken, Ocak kontratı 383.0, Şubat kontratı 383.50 dolar seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'ye yapılan birinci sınıf ağır eritme hurda fiziki ithalatı için spot fiyat, yıkıcı depremin ardından Mart ayında 463 dolara kadar yükselmişti.

ABD’de hurda fiyatları yükselişte

ABD'nin demir hurdası fiyatlarında yükseliş beklentisi hakim. Fiyatların seyrini gösteren Trend Göstergesi, ağustostaki 52.2'ye kıyasla eylülde 61.3’e geldi. Trend Göstergesi temmuz ayında 39.4 seviyesindeydi. Fastmarkets’ın analizine göre fiyat beklentisiyle ilgili ankete katılanların yüzde 50’sinden fazlası düşük arz nedeniyle bu ay fiyat artışlarının sürmesini bekliyor. Özellikle ağır ergimiş, levha gibi kesilmiş hurda için Eylül ayında fiyatlarda brüt ton başına 10-20 dolarlık artış bekleniyor. Yüzde 60’a yakını da fiyatların önümüzdeki üç ve altı ayda yükselmeye devam edeceğini söylüyor.