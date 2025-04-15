Küresel ticaret endişesi bakır piyasasını vurdu

LME'de bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı gümrük vergileri ve bunun küresel büyüme üzerindeki etkisi konusundaki belirsizlik nedeniyle üç seanslık kazancın ardından salı günü düşüşe geçti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır yüzde 0,17 düşüşle ton başına 9.171 dolar oldu. Kontrat bir önceki seansta 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Kopenhag'daki Saxo Bank'ta emtia stratejisi başkanı olan Ole Hansen, “Bu hala bir manşetten diğerine geçtiğimiz çok stresli bir piyasa" dedi. Hansen, ABD hafta sonu Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinden akıllı telefonları ve diğer elektronik ürünleri çıkardı ve Trump pazartesi günü halihazırda yürürlükte olan otomobille ilgili vergilerde muafiyet tanıyabileceğini söyleyerek şunları ekledi:

"Piyasa belki de Trump'ın blöfünü görmeye başladı. Bunların hepsini uygulamayacak çünkü muhtemelen kısa vadede ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkiyi görmeye başlıyor."

Trump'ın alüminyum ve çeliğe gümrük vergisi getirmesi ve olası bakır vergilerine ilişkin bir soruşturma başlatılması talimatı vermesinin ardından tüccarlar bakır piyasası üzerindeki etkiyi fiyatlandırmaya çalışıyor.

ABD Comex vadeli bakır kontratları yüzde 0,4 düşüşle lb başına 4,61 dolar'a gerilerken, Comex'in LME üzerindeki primi geçen perşembe günü 572 dolar'dan ton başına 1.000 dolar'a yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 0,2 artışla ton başına 75.970 yuan (10.394,03 dolar) oldu.

SHFE'de 24 Şubat'tan bu yana yüzde 32 azalan bakır stokları piyasayı desteklemeye yardımcı oldu.

Ayrıca, en büyük metal tüketicisi Çin'in tüketimi desteklemek ve Çin-ABD ticaret savaşının ekonomik etkilerini hafifletmek için daha fazla teşvik önlemi alacağı beklentisi de havayı destekledi.

Diğer metaller arasında, LME alüminyum yüzde 0,5 artışla ton başına 2.385,50 dolar çinko yüzde 0,4 artışla 2.647,50 dolar kurşun yüzde 0,9 artışla 1.934,50 dolar nikel yüzde 2,5 artışla 15.690 dolar ve kalay yüzde 0,5 düşüşle 31.120 dolar oldu.