LME'de bakır, dolardaki yükselişin baskısıyla düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge üç aylık bakır, TSİ 06.58'de yüzde 0,03 düşüşle 9.953,5 dolar/tona geriledi.

ABD doları yen karşısında son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve güçlü ABD hizmet verileri ve gümrük tarifeleri cephesindeki ihtiyatlı iyimserlik nedeniyle genel olarak güçlü seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada otomobil tarifelerinin yakında geleceğini belirtirken, tehdit ettiği tüm vergilerin 2 Nisan'da uygulanmayacağını ve bazı ülkelere muafiyet tanınabileceğini söyledi.

Analistler, rafine metalin ABD'ye doğru yola çıkarken, piyasalar önümüzdeki haftalarda herhangi bir bakır tarifesi gelişmesini endişeyle izleyecek gibi göründüğünü belirtti.

Önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşmesi planlanan üç aylık Çin İzabe Tesisleri Satın Alma Ekibi (CSPT) toplantısı da özellikle 2. çeyrek için alım tabanı ve olası koordineli üretim kesintileri açısından yakından izlenecek.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 düşüşle 2.608,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 2.044 dolar/tondan, çinko yüzde 0,03 artışla 2.947 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 düşüşle 34.290 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,4 artışla ton 16.075 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 0,7 artışla 81.560 yuan/tondan (11.232,15 dolar), alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 20.680 yuan/tondan, çinko yüzde 0,3 artışla 24.125 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,5 düşüşle 17.500 yuan/tondan, nikel yüzde 0,3 kayıpla 129.140 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,8 düşüşle 273.900 yuan/tondan işlem gördü.