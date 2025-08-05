Bakır fiyatları zayıf dolarla yükselişini sürdürdü

Londra Metal Borsası'nda (CMCU3) üç aylık bakır, TSİ 06.15'te %0,2 artışla 9.709,50 dolar/tona yükselerek üst üste üçüncü seansta artışını sürdürdü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı, %0,4 artışla 78.490 yuan/ton (10.930,38 dolar) oldu.

Şilili madenci Codelco, dün yaptığı açıklamada, geçen hafta bir depremin altı kişinin ölümüne yol açan çöküşü tetiklemesinin ardından El Teniente bakır madenindeki yeraltı faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi.

Singapur merkezli bir metal işlemcisi, "Codelco El Teniente bakır madeninin kapatılması, geçen haftaki ABD istihdam verilerinin ardından zayıflayan dolar ve risk iştahı bakır fiyatlarına destek oluyor" dedi.

Geçen hafta zayıf ABD istihdam raporunun ardından dolar endeksi üst üste üçüncü seansta düşüş yaşadı.

LME'de alüminyum %0,7 artışla 2.569,50 dolar/tondan, nikel %0,3 artışla 15.100 dolar/tondan, kurşun %0,1 artışla 1.960,50 dolar/tondan, kalay %0,4 artışla 33.265 dolar/tondan ve çinko %0,4 artışla 2.760,50 dolar/tondan işlem gördü.