Petrol fiyatlarındaki düşüş ekonomi yönetiminin yüzünü güldürür mü?

Brent petrol varilinin, uluslararası piyasalarda 70 doların altına düşmesi yakından izleniyor.

Dün, 72,28 dolara kadar yükselen ve günü 69,19 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, günün ikinci yarısında yeniden 70 doların üzerine dönerken, Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 2’nin üzerinde oranla 67 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fiyatlardaki ciddi düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yıl ve gelecek yıla dair talep beklentisini düşürmesi etkili oldu. OPEC raporunda, küresel petrol talebinde artışın yavaşlayacağı tahmin edildi.

Petrol fiyatlarında yaşanan kayıp, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de yaşanan şiddetli fırtınanın etkisiyle kısmi yükselişe yöneldi.

Petrolün 60 dolar seviyesine düşmesinin küresel ekonominin yumuşak iniş yapması için önemli olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 yılın en düşük seviyelerine inen fiyatlarla enflasyonist etkiler de incelendi.

İngiliz ekonomist Timothy Ash, petrol fiyatlarındaki düşüşe yönelik paylaştığı grafikte, Türkiye için olumlu olduğuna yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Petrol kazananları (Harris, Hindistan, Türkiye, Çin, Pakistan, SL, Avrupa) ve kaybedenleri (Trump, Putin, İran, Körfez ülkeleri, Maduro) hakkında konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

We need to be talking about oil winners (Harris, India, Turkey, China, Pakistan, SL, Europe) and losers (Trump, Putin, Iran, Gulf states, Maduro). pic.twitter.com/JRYfEu6Uvf