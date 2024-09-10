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2021'den bu yana bir ilk: Brent petrol 70 doların altına düştü

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ten fazla değer kaybederek Aralık 2021'den bu yana ilk kez varil başına 70 doların altına düştü.

Haber Merkezi
AA
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2021'den bu yana bir ilk: Brent petrol 70 doların altına düştü
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Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığı ve petroltalebinin zayıfladığına işaret eden veriler talep konusunda endişelere yol açarak fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı alması ise fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçiyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 17.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 düşüşle 69.39 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 66,06 dolardan alıcı buluyor.

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