Suudi Arabistan'dan OPEC+ toplantısına vurgu: Dönüm noktası niteliğinde

Devlet televizyonu Al Ekhbariya’ya konuşan Prens Abdülaziz bin Selman, son kararın üretim seviyelerinin belirlenmesinde şimdiye kadarki en önemli ve en şeffaf adım olduğunu vurguladı.

Prens Abdülaziz bin Selman, toplantıda varılan anlaşmanın OPEC+ üyelerini küresel üreticiler arasında daha ileri bir konuma taşıyacağını belirtti. Ayrıca alınan kararların yatırımcıları ve talep artışına inananları ödüllendireceğini ifade etti.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Sekreterliği, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan ve Umman’dan güncellenmiş telafi planları aldığını açıkladı. Bu planlar, ülkelerin daha önce taahhüt ettikleri üretim kesintilerini dengeleme süreçlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.