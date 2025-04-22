Tahıl piyasası bekle-gör modunda!

EVRİM KÜÇÜK

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerini artırmasıyla alevlenen küresel ticaret savaşı tahıl piyasasını ciddi şekilde etkiliyor. Ekonomik belirsizliklerin yarattığı talep baskısı fiyatlara yansıyor, Yılın ikinci çeyreğinde soya fasulyesi fiyatlarının mevcut seviyelerin biraz altında ve biraz üzerinde bir bant içinde hareket edeceği buğday ile mısır fiyatlarının ise önce güçlü bir görünüm sergileyip sonrasında geri çekileceği tahminleri yapılıyor. Kahve ve kakao fiyatlarında da düşüş beklentisi var.

Küresel ticaret savaşının en büyük darbeyi vurduğu sektörlerden biri, yıllık hacmi 200 milyar doları aşan tahıl ticareti oldu. ABD Tarım Bakanlığı’nın bu ayki 2024/25 küresel buğday görünümü daha düşük arz, tüketim ve ihracat öngörüyor. Küresel ticaret tahmini 1,3 milyon ton düşerek 206,8 milyona düşürüldü. 2024/25 ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 7 daha düşük olması bekleniyor. Bu arada ABD’de mısır üretimi gerilerken, dünyanın diğer bölgelerinde artıyor. 2024/25 için küresel soya fasulyesi üretimi ise daha istikrarlı bir seyir izliyor. Şimdi piyasa katılımcıları, müzakereler yeniden başlarsa tahıl ticaretini etkileyebilecek ABD ve Çin arasındaki olası ticaret gelişmelerini yakından izliyor. Tüccarlar, Washington- Pekin hattındaki gelişmelere karşı temkinli ve bekle-gör modunda. Reuters tarafından yapılan teknik analizler bu manzarada nisan-haziran döneminde tahıl fiyatlarda zayıf doların desteğiyle yükselişler yaşanabileceğini fakat sonrasında düşüşler olabileceğine işaret ediyor.

SOYA FASULYESİ | 9.44 - 11.07 dolar bandında kalması bekleniyor

Chicago Ticaret Borsası’nda (CBOT) soya fasulyesinin kile fiyatı 2025’in başından bu yana kile başına yüzde 4.20 artıp 10.40 dolar civarına geldi. Teknik analizler ise yılın ilk çeyreğinde fiyatların 9.44 dolar civarında istikrar kazanabileceğini ve sonrasında 11.07 dolardaki direnç seviyesini test edebileceğini gösteriyor. Ancak 9.44 güçlü bir bariyer olarak görülüyor ve seviyesinin aşağı doğru kırılması halinde çok sert bir satış dalgası tetiklenebilir ve fiyatlar 7.42 dolar düzeyine inebilir. 10.81 doların üzerinde kalıcı hareketler ise fiyatları 11.83/12.42 dolar düzeyine getirebilir.

BUĞDAY | 5 dolar uzak ihtimal değil

Fiyatlar 2025’in başından bu yana yüzde 0.6 geriledi. Kile başına fiyat 5.40-5,50 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcı şu sıralar ABD’de üretime, Rusya’nın tahıl ihracatındaki düşüşe bakıyor. Ayrıca dolar endeksindeki gerileme fiyatları destekliyor. Reuters teknik analizine göre 2025’in ikinci çeyreğinde Chicago’da fiyatların 5 doların altına inmesi mümkün. Teknik analizler fiyatların 4.93 dolara gerileyebileceğine işaret ediyor. 5.92 dolara çıkması bekleniyor. Fiyat burada konsolidasyon sağlarsa yeniden 5.92 bölgesine dönebilir. Bu gerçekleşirse kontrat yeniden 7 doların üzerini hedefleyebilir.

MISIR | 4.15-4.32 dolar alanı yeni hedef olabilir

Chicago’da yılbaşından bu yana kile başına fiyatlar yüzde 6 artıp 4.90 dolara geldi. Ralli, Başkan Trump’ın planlanan bazı tarife artışlarını duraklatma kararı, USDA’dan gelen daha sıkı ABD arz görünümü ve artan ABD-Çin ticaret gerginliğiyle zayıflayan doların verdiği destekten kaynaklandı. Yılın ilk çeyreğindeki fiyat beklentisine ilişkin teknik analizler, şu anki gücüne karşın 4.15-4.32 $ alanına geri çekilme yaşanabileceğini gösteriyor. Fiyatlar 4.48’in üzerinde istikrar kazanırsa yükseliş dalgası gelebilir. Ancak analistler bunu büyük olasılık olarak görmüyor

Kahve ve kakao rahat nefes alabilir

Arabica kahve vadeli işlemleri, ABD tarife muafiyetlerinin ardından pound başına 3,70 doları aştı. Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 17’den fazla. Piyasada, sıkı arz, güçlü talep ve düşük stok ortamı gözlemleniyor. Teknik analizler ise 4.29 dolarda başlayan düzeltmenin devamı olarak fiyatların 3.17-3.43 dolara gerileyebileceğine işaret ediyor. Ancak fiyatlar 3.9550 düzeyini aşarsa, yukarı yönlü bir eğilim varlığının gündeme gelebileceğine dikkat çekiliyor. Kakao vadeli işlemleri, talep ve küresel ticaret gerginliklerine ilişkin endişelerin bir nebze azalmasıyla ton başına 8.500 üzerine çıktı. Ancak yılbaşına göre yüzde 27 gerileyen fiyatta daha fazla düşüş ortaya çıkabileceği ediliyor. New York’ta fiyatların 7.746 dolara inebileceği, burayı kırarsa 6.372 dolara kadar düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Fiyatların yeniden 10 bin doların üzerine çıkabilmesi için 9.387 doların aşılması gerektiği ifade ediliyor.