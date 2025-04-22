Kabinede değişim net değil, Kurtulmuş dışında Meclis yönetiminde değişim bekleniyor

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Meclis kadrolarında değişim, önce parti gruplarında başlayacak. Meclis Başkanlığı seçiminden önce partilerin meclis kadrolarını yenilenmesi bekleniyor.

Taslak seçim takvimine göre, 3 Haziran’da Meclis yeni başkanını seçmiş olacak. Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor. Taslak takvime göre; parti grupları Meclis başkan adaylarını 28 Mayıs’ta TBMM Genel Sekreterliği’ne başvuru yaparak bildirecekler. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP’nin ise geçen dönem olduğu gibi bu dönem de ortak aday göstermeleri bekleniyor. AK Parti kaynakları, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u bu dönemde aday göstereceklerini belirtirken, “AK Parti döneminde gelenek değişmez, dönem boyunca aynı isimle yola devam ederiz” değerlendirmelerini yapıyorlar.

Öte yandan, 28. Dönem ikinci devre için, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler de kadrolarını belirlemek için seçim yapacaklar. Parti grupları kendilerine düşen Başkanlık Divanı üyelerini, grup başkan vekillerini ve grup yönetimini belirleyecek. AK Parti Meclis kadrolarını Meclis Başkanı seçiminden önce gerçekleştirecek.

“AK Parti'de değişim, CHP’de sürpriz”

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra tüm kadrolarında değişime gitti. Teşkilatlar, genel merkezde yapılan değişimin ardından, gözler kabine ve Meclis kadrolarına çevrilmişti. Kabinede bir değişiklik olup olmayacağı netlik kazanmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis kadrolarında da aynı oranda değişim yapacağı bekleniyor. CHP’de Meclis yönetiminde yeni sürpriz isimlerin yer alacağı konuşuluyor. MHP’nin ise mevcut kadrolarıyla yola devam edeceği söyleniyor.