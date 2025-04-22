İdaş Mobilya, ABD pazarı için kolları sıvadı

MERVE YİĞİTCAN/İSTANBUL

Mobilya sektöründe 60 yıldan bu yana faaliyetlerde bulunan Salteks’in grup şirketlerinden İdaş, bu yıl ihracatta büyümeye odaklandı.

İdaş CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, şirketin faaliyetlerine ve yatak mobilyası sektöründeki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Salteks olarak 2016 yılında İdaş’ı bünyelerine kattıklarını, 10 yıl boyunca yaptıkları yatırım ve Ar-Ge faaliyetleri ile bugün Türkiye’nin önde gelen yatak markalarından biri olduklarını söyleyen Şişman, Bilecik Bozüyük’teki 80 bin metrekarelik entegre tesislerinde, günlük 1200 adet yatak, 900 döşemeli ürün ve 2 bin adet beyaz tekstil üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini iletti. Bugün grubun cirosunun 7 milyar TL’ye ulaştığını ve bunun önemli kısmının İdaş’tan geldiğini ifade eden Şişman, şu anda 24 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, ihracatın cirodaki payının geçen yıl yüzde 11 olduğunu, hedeflerinin 2025’te bu payı yüzde 15’e çıkarmak olduğunu dile getirdi. İhracat hedeflerinden birinin de Amerika pazarına girmek olduğunu söyleyen Şişman, Trump’ın tarife atağının Türkiye’yi çok olumsuz etkilemeyeceğini, ABD pazarında fırsatlar olduğunu, 2 yıl içinde bu pazarda da varlık göstermeye başlayacaklarını kaydetti.

“Geçen yıl mevcudu koruduk”

Şirketin özsermayesinin güçlü olduğuna, bu nedenle sektördeki sorunlardan daha az etkilendiklerine işaret eden Şişman, bununla beraber mevcut ekonomik koşullar nedeniyle geçen yılı 2023’e göre mevcudu koruyarak tamamladıklarını, bu yıl ise özellikle yılın ikinci yarısından itibaren düğün sezonu ve konut sektöründeki hareketliliğin pozitif katkısıyla işlerde hareketlilik beklediklerini belirtti. Sektör genelinde hammadde fiyatlarında, özellikle de sünger bazlı kimyasal gerektiren ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu, ancak bunları doğrudan fiyatlara yansıtamadıklarını söyleyen Şişman, geçen yıl nihai ürün fiyatlarında yüzde 15 gibi bir fiyat artışı yaptıklarını, bu yılı da sektörün genelinde olduğu gibi çok yüksek fiyat artışı yapmayarak tamamlamaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.