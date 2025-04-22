Türkiye gıdada ‘stratejik stok merkezi’ olabilir

İMAM GÜNEŞ/İSTANBUL

Gelecek hafta yapılacak IV. Tarım Orman Şurası öncesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen “Tarım Diplomasisi Atölyesi”nde, tarımın uluslararası boyutu ve stratejik önemi ele alındı. Etkinlik kapsamında gerçekleşen “Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi” başlıklı özel oturumda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Mamedov ve Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr bir araya geldi.

Bölgesel iş birliği, deneyim paylaşımı ve ortak çözüm arayışlarının ele alındığı toplantıda, tarımın sadece ekonomik değil aynı zamanda diplomasi aracı olduğunu değinildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yakın zamanda Dünya Gıda Programı (WFP) bize Türkiye’yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir ‘stratejik stok merkezi’ olarak konumlandırma talebiyle geldi. Biz de Dışişleri Bakanlığımızla konuyu istişare ettik. Bütün değerlendirmeler tamamlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz” dedi. Tarım diplomasisi aynı zamanda barış diplomasisi olduğunu kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti: “Bir toplumda gıda yoksa sorun vardır. Bir üretici korunmuyorsa sürdürülebilirlikten söz edemeyiz. Gıda, sadece bir ürün değil, aynı zamanda istikbal başlığıdır. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 arasında yer alıyor. Bölgesel ve küresel işbirlikleri ile tarımda sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak istiyoruz, bunun için gerekli işbirliği ve çalışmalarımızı yapıyoruz.”

Azerbaycan ve Suriye’den tarımda işbirliği vurgusu Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Mehmedov, Karabağ’da tarım politikalarını sıfırdan kurguladıklarını, kırsaldan kopmuş gençleri yeniden tarıma kazandırmayı hedefl ediklerini ve Türkiye ile bu alanda iş birliğini güçlendirdiklerini kaydetti.

Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr da, sulama ve kuraklıkla mücadelede iş birliğinin şart olduğunu söyledi. Badr, “Tarım alanlarının sulama ihtiyacı, kuraklıkla mücadele için birlikte işbirliği yapmalıyız” dedi.

■ Dış ticaret fazlası 11 milyar dolara yükseldi

Tarımsal ürünlerin ihracatını önemsediklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2024’te Türkiye’nin tarımsal ürünler ihracatının 32,5 milyar dolar, ithalatının ise 21,4 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı. Bolat, ihracat artışı, ithalat azalışı sayesinde gıda ve tarım sektöründeki dış ticaret fazlasının 2023’te 7 milyar dolarken, 2024’te yaklaşık 11 milyar dolara yükseldiğini aktardı.