Temsilcisiz e-ticaret sitelerine erişim engellenebilir

MEHMET KAYA/ANKARA

Bir zamanlar “dış ticaret fazlası” verilen e-ticarette son dönemde ithalat patlaması yaşanıyor.

1 Nisan’dan bu yana Türkiye’ye e-ticaret kanallarından getirilen ürünler için Türkiye’de bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu. Ticaret Bakanlığı, temsilcilik ve diğer yükümlülüklere yönelik tespitleri yapmaya başladı. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platform ve satıcılara Türkiye’den erişim yasağı getirilebilecek. Ticaret Bakanlığı yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle, BTK’ya erişim yasağı için bildirimde bulunabilecek ve mahkeme kararıyla erişim engellenebilecek. EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre Türkiye’ye en fazla satış yapan TEMU başta olmak üzere bu tür platformlar ve doğrudan satış yapanlar henüz temsilci göstermediler.

Türkçe dil seçeneği de zorunlu

Yönetmelik, iktisadi temsilci zorunluluğu yanında, e-ticaret yoluyla Türkiye’de bir malın arz edilebilmesi için bir dizi kural getirdi. Bunlar arasında, promosyon dahi olsa Türkiye’de yerleşik bir nihai kullanıcıyı hedefleyen ürün piyasada bulundurma olarak sayılıyor. Bu kapsamda ürüne yönelik Türkçe dil seçeneği olması, TL olarak fiyat gösterilmesi, Türkiye’deki adreslere teslimat yapma seçeneği verilmesi de zorunluluklar arasında bulunuyor.