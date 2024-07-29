Tarımsal emtia fiyatları havaların serinlemesiyle gevşedi

Son yıllarda iklim krizinin yarattığı aşırı hava olayları tarımsal emtia fiyatlarını etkiliyor. Kakao, kahve, zeytin hasatlarında öne çıkan sorunlar kuraklığın ve sellerin etkilerini tüm ürünlerin fiyatlarına yaymıştı.

Reuters haberine göre, ABD’de sıcak ve kuru hava koşullarının kuraklık beklentisinde olması sonrası yağmur tahminlerinin görülmesi, Chicago'da soya fasulyesi ve mısır fiyatlarını düşürdü.

Buğday fiyatları da güçlü ABD rekoltesinin güçlü olması beklentisi ve Karadeniz’den ihracatçıların düşük fiyatlar sunmasıyla geriledi.

Chicago’da (CBOT) en aktif soya fasulyesi kontratı, yüzde 1,07 düşüşle kile başına 10,37 dolardan işlem görürken, mısır kontratları yüzde 0,35 düşüşle kile başına 4,08 dolara, buğday da yüzde 0,48 düşüşle kile başına 5,21 dolara geriledi.

Sıcaklıkların düşmesi beklentisi fiyatları da düşürdü

Analistler, piyasanın önceden ABD'nin orta batısındaki aşırı sıcak ve kuraklığın mısır ve soya fasulyesi üretiminden azalma beklediğini ancak son hava tahminlerinin sıcak ve kuru havanın geçici olacağına işaret etmesinin fiyatları gerilettiğini söyledi.

Commodity Weather Group, ABD mısır mahsulünün yüzde 20'sinin gelecek iki hafta sıcaklık nedeniyle tehlikeye girebileceğini, ancak sonrasında daha fazla yağmur beklendiğini söyledi.

Fransız buğdayında rekolte beklentisi geçen hafta bir kez daha düşerek son sekiz yılın en düşük seviyesine inerken, mahsulün sadece yarısının iyi durumda olduğu ve hasat döngüsü boyunca yağışlı havanın mahsul üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi nedeniyle ortalamanın oldukça gerisinde kaldığı açıklandı.

Rusya'da rekolte beklentisi yükseliyor

Rus tarım danışmanlık şirketi Sovecon, Rusya'nın 2024 buğday rekoltesi tahminini 84,2 milyon tondan 84,7 milyon metrik tona yükseltti.

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, verilere göre Ukrayna'nın 2024/25 Temmuz-Haziran sezonundaki tahıl ihracatı 26 Temmuz itibariyle 3 milyon tonun üzerinde gerçekleşerek bir önceki sezonun aynı dönemindeki 1,9 milyonluk seviyesinden ciddi ölçüde bir artış gösterdi.