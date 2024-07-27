2015 çöküşüne benzer tablo altın fiyatlarını düşürür mü?

Çin'de son döneme görülen imalat ve verimlilikteki zayıflık, 2015-2016’da yaşanan Çin piyasalarındaki çöküşünün tekrarlanması baskısı yarattı. Uzmanlar, 2015 öncesi tablonun olduğunu belirtiyor.

Emtia piyasalarında yükseliş trendinin sona erdiği görülürken, Çin ekonomisindeki yavaşlama da petrol, bakır ve diğer emtia taleplerinde endişeleri artırdı. Yatırımcılar, Çin'de 2015’te yaşanan yavaşlamanın tekrarlanmasından ve emtiada küresel düşüşün görülmesinden endişeli.

CNBC-e'nin aktardığı Marketwatch haberine göre, Leverage Shares kıdemli araştırmacısı Sandeep Rao, Çin ekonomisinde iç tüketimin zayıfladığının görüldüğünü belirtirken, Çin'in son dönemde ekonomisini canlandırma yönündeki çabalarının, emtia talebindeki endişeleri hafifletmeye yardımcı olmadığını söyledi.

Çin Merkez Bankası, geçen hafta sürpriz bir adımla politika faiz oranını yüzde 1,80'den yüzde 1,70'e indirdi. Sonrasında orta vadeli borç verme imkânı oranını da yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e düşürerek piyasalara bir şok etkisi daha yarattı.

Rao, Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimini, harcamayı teşvik etmek için yapmış olabileceğini belirtti. Ancak ortalama Çinli tüketicilerin tasarrufa yöneldiğinin görüldüğünü de ekledi.

2015'te ne yaşanmıştı?

Mayıs 2015'te Çin hisse senetleri, ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu tarafında “olağanüstü düşüş” olarak adlandırılan bir çöküş yaşadı. Çin Merkez Bankası, bu satış dalgasını durdurmak için faizleri indirerek önlem aldı.

Rao, son dönemde görülen Çin'in imalat ve verimlilik sektöründeki zayıflığın, 2015-2016 Çin piyasası çöküşü öncesinde görülen tabloya çok benzediğini söyledi.

Rao, emtia piyasalarına destek için şu dönemde birden fazla yol bulunduğunu söylerken, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'daki göstergelerin daha olumlu olduğuna dikkat çekti.

Themes ETFs yatırım stratejisti Taylor Krystkowiak, değerli metallerin görece güvenli liman olarak kalmaya devam ettiğini söylerken, emtiada geniş çaplı geri çekilmelere karşı direnç görüldüğünü de ekledi.

2015'te görülen emtia çöküşünde, altın ve gümüş sırasıyla yüzde 10,2 ve yüzde 11,8 oranında düşüş gösterirken, bakır yüzde 0,39, ABD ham petrolü yüzde 2,35, Brent petrol yüzde 0,54 oranında düşmüştü.

Altın fiyatları düşer mi?

Altın, bu ay yükselirken, gümüş ve bakır düştü. Dünyanın ikinci büyük altın pazarı olan Hindistan’da bu hafta altın ve gümüş için ithalat vergilerinde büyük bir indirim yapıldı. Bu da her iki metal için talebi artırabilecek bir durum oldu.

BCA Research baş stratejisti Arthur Budaghyan'a göre, Çin ekonomisi ya çok düşük bir seviyede duraklayacak ya da daha da kötüleşecek. Budaghyan, her iki senaryonun da bakır, çelik, demir, alüminyum ve nikel gibi sanayi metallerinin yanı sıra enerji için de olumsuz olduğunu söyledi.

Budaghyan, önümüzdeki altı ay ya da daha fazla sürede sanayi metallerinde düşüş beklentisini koruduğunu, Ortadoğu'daki jeopolitik dalgalanmaların da petrol fiyatlarını artabileceğini belirtti.

Budaghyan, genellikle daha güvenli bir yatırım olarak görülen altında Çin Merkez Bankası'nın altın satın almasının işe yarayacağını kaydetti.