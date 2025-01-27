Trump'ın tehdidi kısa sürse de kahve fiyatları uçtu

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

Sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan iki askeri uçağın inişine izin vermeyen Kolombiya’ya yönelik; ithal edilen tüm mallara acil yüzde 25, bir hafta içinde de yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirebileceği açıklandı. Trump’ın sözleri birkaç saat sonrasında Beyaz Saray’dan şartların kabul edilmesiyle ertelendiği duyurusu yapılsa da piyasaları sarstı.

Kolombiya ve kahve piyasası

Dünyanın en büyük üçüncü kahve üreticisi ve en büyük ikinci Arabica kahve üreticisi olan Kolombiya, ABD’ye ithal edilen kahve çekirdeklerinin ise yüzde 20’sini karşılıyor.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, Kolombiya’daki kahve piyasalarındaki aksilik, küresel kahve fiyatlarında yükselişe yol açabilir.

Trump’ın tehdidi kısa süreli olsa da Arabica kahve vadeli işlemlerinde önemli etkiler yarattı. New York’taki vadeli işlemler, yeni haftaya yüzde 0,9 yükselişle başlarken, bir yıl öncesine göre de yüzde 80’den fazla artış göstermiş oldu.

Küresel kahve arzında kriz büyüyor

Brezilya ve Vietnam gibi kahve üretiminde önde gelen ülkelerde mahsullerin yetersizliği, küresel kahve arzını baskı altına alıyor. USDA, 2024-25 sezonunda dünya kahve stoklarının son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.