UBS, bakır fiyat tahminlerini yükseltti

Haziran ve Eylül ayları için hedefler sırasıyla 12.000 ve 12.500 dolar olarak revize edilirken, Aralık 2026 için yeni hedef 13.000 dolar seviyesinde belirlendi. UBS, 2025 yılı için piyasa açığı tahminini 53.000 tondan 230.000 tona, 2026 için ise 87.000 tondan 407.000 tona yükseltti.

Arz kısıtlarının başlıca nedenleri arasında Freeport-McMoRan’ın Grasberg madenindeki üretim duruşu ve Şili’de toparlanmanın yavaş seyretmesi gösteriliyor. Freeport-McMoRan, ölümcül bir kazanın ardından durdurulan üretimi temmuz ayında yeniden başlatmayı planlıyor. Bu gelişmeler, rafine bakır üretim büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine yol açtı. UBS, 2025 için üretim artışını yüzde 1,2’ye, 2026 için ise yüzde 2,2’ye düşürdü.

Talep tarafında ise elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarının etkisiyle küresel bakır tüketiminin her iki yılda da yüzde 2,8 artması bekleniyor. Banka, yatırımcılara bakırda uzun pozisyonlarını korumalarını veya volatiliteye dayalı stratejiler kullanmalarını tavsiye ediyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda bakır kontratı yüzde 0,09 yükselerek ton başına 86.080 yuan, yani 12.112,68 dolar seviyesinde kapandı.