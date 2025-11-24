Kakao fiyatları sert düştü: Çikolata talebinde düşüş bekleniyor

Kakao fiyatları, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltenin artmasıyla bu yıl uluslararası piyasalarda yüzde 55’in üzerinde düştü.

Dünya genelinde etkili olan kuraklık, üretimde yaşanan aksaklıklar ve jeopolitik gelişmeler, tarım ürünlerinde fiyat dalgalanmalarına yol açıyor. Kakao, emtia piyasasında en sert fiyat hareketlerinin yaşandığı ürünlerden biri oldu.

ABD merkezli Intercontinental Exchange’in verilerine göre, kakao ton fiyatı geçen yıl arz endişeleriyle 12 bin 931 dolara kadar yükselmiş, yıl sonunda ise 11 bin 675 dolardan kapanmıştı. Batı Afrika’daki olumsuz hava koşulları ve düşen küresel stoklar, o dönemde fiyatlarda hızlı bir artışa neden olmuştu.

Kakao fiyatı, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla bu seviyelerden düşüşe geçti. Kakaonun ton fiyatı 2024 sonundan bu yana yüzde 55'ten fazla gerileyerek 5 bin 160 dolar seviyelerine indi.

"Kakao ürünleri satışlarında düşüş bekliyor"

Öte yandan dünyanın önde gelen çikolata ve kakao üreticilerinden Barry Callebaut, kakao ürünleri satışlarında düşüş bekliyor. ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da kakaodaki satış baskısında etkili oldu.

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin büyük miktarda tükettiği ancak kendisi üretemediği bazı tarım ürünlerini tarife dışı tuttuğunu anımsatarak, kakaonun da bu ürünler arasında olduğunu belirtti.

Belirsizlik yüksek ve 26 Kasım'da daha fazla bilgi göreceğiz

ABD'nin kakaoya uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılmasının mevcut ticaret aksaklıklarını ortadan kaldırdığı gibi gelecekte ve şu andaki ticaretle ilgili belirsizliklerini de azalttığını ifade eden Dort, "Ayrıca AB'nin ormansızlaşma yönetmeliğiyle ilgili gelişmelere tanık olduk. Belirsizlik yüksek ve 26 Kasım'da daha fazla bilgi göreceğiz. Ancak, yönetmeliğin muhtemelen bir yıl daha erteleneceği ve Nisan 2026'da daha da basitleştirilebileceği anlaşılıyor. Kakaonun Avrupa'ya ithal edilmesi için aciliyet durumunu sınırlayan bu gelişme de kakao fiyatları için düşüşe işaret ediyor." diye konuştu.

Böylece tedarik zincirinde daha düşük maliyetlerin söz konusu olabileceğini dile getiren Dort, bunun da kısmen çikolata ve kakao fiyatına yansıyabileceğini ifade etti. Dort, Fildişi Sahili limanlarına kakao sevkiyatının da son dönemde beklenenden daha güçlü gerçekleştiğini vurguladı.