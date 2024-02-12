12 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları yeni haftaya yatay bir seyirde başlarken; piyasalar yarın açıklanacak ABD enflasyon verisini takip edecek. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 12 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, geçen haftayı değer kaybıyla tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Piyasalar, yarın açıklanacak olan ABD ocak ayı enflasyon verisini takip edecek. Kritik verinin süpriz gelmesi halinde altın fiyatlarında dalgalanma bekleniyor. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı öncelikli verilerden olduğu için önemli.
2021 - 2026 dolar aralığında işlem gören ons altın, saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,05 gerilemeyle 2024 dolardan bulundu.
1999 liraya kadar yükselen gram altın, ons altındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişle dengeleniyor. Gram altın şu dakikalarda, yüzde 0,03 yükselişle 1997 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.265,57 lira
Gram altın 2.066,32 lira
Yarım altın 6.531,14 lira
Gremse altın 34.146,00 liradan el değiştiriyor.