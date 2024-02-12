12 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının ons fiyatı, geçen haftayı değer kaybıyla tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Piyasalar, yarın açıklanacak olan ABD ocak ayı enflasyon verisini takip edecek. Kritik verinin süpriz gelmesi halinde altın fiyatlarında dalgalanma bekleniyor. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı öncelikli verilerden olduğu için önemli.

2021 - 2026 dolar aralığında işlem gören ons altın, saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,05 gerilemeyle 2024 dolardan bulundu.

1999 liraya kadar yükselen gram altın, ons altındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişle dengeleniyor. Gram altın şu dakikalarda, yüzde 0,03 yükselişle 1997 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.265,57 lira

Gram altın 2.066,32 lira

Yarım altın 6.531,14 lira

Gremse altın 34.146,00 liradan el değiştiriyor.