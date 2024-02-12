Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 30,6745 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 30,6972 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,6994 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 12.29 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 30,6919 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,7020 TL'ye kadar tırmanırken; 6 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,7999 TL'ye çıkarmıştı.

Euro 33 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları sığ piyasada 33,1870 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,13 artışla 33,1573 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,7916 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında düşüşle 104,03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0791 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,88 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,79 seviyesinde bulunuyor.