21 Şubat 2024 güncel altın fiyatları.. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, aralıksız yükselişini 5'inci gününe taşırken, gram altın fiyatı ise tarihi rekor seviyesini yeniledi. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 21 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, zayıf dolar ve güvenli varlıklara yönelik talep ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı toplantı tutanakları öncesinde yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı.
2032 dolara kadar tırmanan ons altın, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,30 primle 2030 dolardan işlem gördü.
Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle değer kazancını sürdüren gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 2020 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,34 primle 2019 dolardan alıcı buluyor.