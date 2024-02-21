Dolar fiyatları bugün ne kadar? 21 Şubat güncel dolar fiyatları
Döviz kurlarında kademeli yükseliş sürerken; dolar fiyatları piyasa açılışı sonrası 30,9562 TL'ye kadar çıktı ve piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 19 Şubat döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,9106 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,9236 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,9562 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 30,9501 TL seviyesinde hareket etti.
Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,9562 TL'ye kadar tırmanırken; 15 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 31,1615 TL'ye çıkarmıştı.