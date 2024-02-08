8 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları, Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla gerilerken; jeopolitik risklerin yükselmesiyle dengelendi. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 8 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin erken faiz indirimine karşı temkinli açıklamaları sonrasında, İsrail'in Hamas'tan gelen ateşkes teklifini reddetmesinin ardından güvenli liman varlıklarına olan talebin dengelenmesiyle fazla değişim göstermedi.
2031 - 2038 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 2032 dolarda bulundu.
Gram altın fiyatı, ons altına paralel değer kaybederken; şu dakikalarda 0,09 kayıpla 1998 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.268,74 lira
Gram altın 2.068,22 lira
Yarım altın 6.537,48 lira
Gremse altın 34.176,00 liradan el değiştiriyor.