Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Şubat döviz kuru fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,5920 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,5858 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,6049 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 30,5999 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,6090 TL'ye kadar tırmanırken; 6 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,7999 TL'ye çıkarmıştı.

Euro/TL'de primli seyir

Euro fiyatları da sığ piyasada 33,1140 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,33 artışla 33,0852 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,6616 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 104,04 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0783 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,73 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,99 seviyesinde bulunuyor.