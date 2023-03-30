Akbank'tan tahvil ihracı için yetki

Akbank, 300 milyon dolara kadar 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracı için genel müdürlük yetkilendirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Banka tarafından yapılan açıklamada, "Piyasa şartlarına bağlı olarak, toplam 300 milyon ABD Doları tutarına kadar, 5. yılda geri çağırma hakkını haiz 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil veya tahvillerin ihracı için ilgili kurumlar ile dokümantasyon müzakeresine başlanması hususunda Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir" denildi.

Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamanın detayları şöyle:

Bankamızca yürütülen görüşmeler neticesinde Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ve International Finance Corporation (IFC), Bankamızın ABD Doları cinsinden ihraç edeceği sermaye benzeri (katkı sermaye) bir veya birden fazla tahvil ihracına yatırım yapmak üzere yetkili kurullarından onay süreçlerini tamamlamış bulunmaktadır.

Piyasa şartlarına bağlı olarak, toplam 300 milyon ABD Doları tutarına kadar, 5. yılda geri çağırma hakkını haiz 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil veya tahvillerin ihracı için ilgili kurumlar ile dokümantasyon müzakeresine başlanması hususunda Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir.