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Ford'dan 4,5 milyar dolarlık batarya yatırımı

Amerikalı araç üretici Ford, elektrikli araç batarya malzemeleri fabrikası için 4,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
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ABD'li otomobil üreticisi Ford, elektrikli araçlar için batarya malezemelerinin üretimine yönelik yeni bir yatırım kararı aldı. 4,5 milyar dolarlık yeni yatırım kararı çerçevisinde otomobil devi,  Endonezya'da gerçekleştireceği yatırım ile PT Vale Endonezya ve Çinli Zhejiang Huayou Cobalt'ın da hissedarlar arasında yer aldığı nikel işleme tesisine ortak oldu. 

Yatırım, Ford'un Güneydoğu Asya ülkesin Endonezya'daki ilk yatırımı. Yatırımın gerekçesi olarak ise bataryaların elektrikli araçlar için maliyet artırıcı etkisi sebep olarak görülüyor. Otomobil üretici bu yatırımı ile elektrikli araç üretimindeki maliyetlerde azalma yaratmayı amaçlıyor.

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