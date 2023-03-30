Ford'dan 4,5 milyar dolarlık batarya yatırımı

ABD'li otomobil üreticisi Ford, elektrikli araçlar için batarya malezemelerinin üretimine yönelik yeni bir yatırım kararı aldı. 4,5 milyar dolarlık yeni yatırım kararı çerçevisinde otomobil devi, Endonezya'da gerçekleştireceği yatırım ile PT Vale Endonezya ve Çinli Zhejiang Huayou Cobalt'ın da hissedarlar arasında yer aldığı nikel işleme tesisine ortak oldu.

Yatırım, Ford'un Güneydoğu Asya ülkesin Endonezya'daki ilk yatırımı. Yatırımın gerekçesi olarak ise bataryaların elektrikli araçlar için maliyet artırıcı etkisi sebep olarak görülüyor. Otomobil üretici bu yatırımı ile elektrikli araç üretimindeki maliyetlerde azalma yaratmayı amaçlıyor. Koza Altın'dan 760 milyon TL'lik gayrimenkul satışıŞirket Haberleri