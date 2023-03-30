Koza Altın'dan 760 milyon TL'lik gayrimenkul satışı

Türkiye'de altın çıkaran ilk ve tek Türk şirket olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş., atıl durumda bulunan ve kira getirileri şirketin kazançlarının küçük bir kısmını oluşturan 43 gayrimenkulünü satma kararı aldı.

Duran varlık satışının şirketine toplam getirisi 337 milyon 973 bin 513 TL olarak belirtildi. Tutar şirketin son yayımlanan yıllık finansal tablolarında belitirlen hasılatın yüzde 6,41'ine tekabül ederken, aktiflerinin ise yüzde 2,74'ünü oluşturuyor.

43 gayrimenkulün satışına ek olarak 5 gayrimenkulunü daha satan Koza Altın'ın ise bu 5 gayrimenkulden elde edeceği toplam tutar 422 milyon 037 bin 281 TL olarak belirtildi. Bu tutar şirketin son yayımlanan yıllık finansal tablolarında açıklanan hasılatın yüzde 8,67'sine tekabül ediyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimizin Türkiye'de maliki olduğu 43 adet gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin, şirketin esas faaliyetlerine katkısının az olması (%0,01) ve nakit akışında sağladığı faydanın yapılan giderlere göre düşük kalması nedeniyle,

Atıl ve faaliyet dışı gayrimenkullerin nakde dönüştürülerek şirket faaliyetlerinin finansmanına özgülenmesi, verimsiz aktiflerin yatırıma dönüştürülmesiyle verimliliğin ve karlılığın artırılması amacıyla,

SPK lisanlı Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nin hazırlamış olduğu değerleme raporuna istinaden, net defter değeri 30.429.997 TL olan gayrimenkullerin, 368.225.000 TL toplam satış bedeli üzerinden, Koza - İpek Holding A.Ş.'ye satılmasına, her iki şirketin Yönetim Kurulu'nun yazılı talebine istinaden, 29.03.2023 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu karar vermiştir.

Şirketimizin İngiltere'de maliki olduğu 5 adet gayrimenkullerden kira geliri elde etmemesi, şirketin faaliyetlerine katkısının olmaması nedeniyle,

Atıl ve faaliyet dışı gayrimenkullerin nakde dönüştürülerek şirket faaliyetlerinin finansmanına özgülenmesi, verimsiz aktiflerin yatırıma dönüştürülmesiyle verimliliğin ve karlılığın artırılması amacıyla,

SPK lisanlı Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin hazırlamış olduğu değerleme raporuna istinaden, net defter değeri 75.807.897 TL olan gayrimenkullerin, 497.400.943,56 TL (21.102.600 GBP) toplam satış bedeli üzerinden, Koza – İpek Holding A.Ş.'ye satılmasına, her iki şirketin Yönetim Kurulu'nun yazılı talebine istinaden, 29.03.2023 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu karar vermiştir.