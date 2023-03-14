Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arz sonuçları açıklandı

Akfen Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arz sürecinde 8-9-10 Mart'ta yerel ve yabancı şirketlerden talep toplandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 33,5'lik payının halka açılması için talep toplama sürecinde tüm yatırımcı kategorilerinden toplam 76 milyar 213 milyon 831 bin 346 lira 80 kuruşluk talep alındı. Bu rakam, 3 milyar 335 milyon 632 bin 889 lira halka arz büyüklüğünün 22,84 katı oldu.