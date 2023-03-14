Katılım Emeklilik, temettü hisselerine artan ilgiyi BES'e taşıyor

Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yeni faizsiz fonları sayesinde BES yatırımcılarının, icazeti alınmış BIST Katılım Temettü Getiri Endeksi'nde yer alan şirketlere yatırım yapabildiklerini bildirdi.

Temettü dağıtan çok değerli şirketlerin olduğunu aktaran Sincek, "BIST yatırımcısının bu şirketlerin hisse senetlerine olan yoğun ilgisi de zaten ortada. Buradan hareketle Katılım Emeklilik olarak yine yenilikçi bir yaklaşım geliştirdik. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nu bu alandaki talebi karşılamak üzere hayata geçirdik. Geçen sene BES'te en yüksek performansı gösteren hisse senedi fonlarımıza güçlü bir alternatif ekledik. Böylece BES katılımcısı için sunduğumuz fon portföyümüzü de 15'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

Sincek, yatırım stratejileri uyarınca fon portföyünün en az yüzde 80'inin devamlı olarak danışma kurulu tarafından icazeti alınmış BIST Katılım Temettü Getiri Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarından oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fonun amacı ise yerli BIST Katılım Temettü Getiri Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmek. Fon portföyünün geri kalan yüzde 20'lik kısmında ise döviz ve kira sertifikasına dayalı vaad sözleşmelerine, Türk lirası cinsinden katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına, Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına ve faiz içermeyen diğer yatırım araçlarına, altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yer verilebilir."

"Katılım Emeklilik fonları kazandırıyor"

Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik fonlarının 2022'de ağırlıklı getirisinin yüzde 76,7 ile sektörün üzerinde gerçekleştiğini aktararak, "Geçtiğimiz yıl iyi bir fon yöneticisiyle çalışanlar, mevduata ya da katılma hesabına yatırım yapanlara kıyasla 4 kata kadar daha fazla kazandı. 2023'te de katılımcılarımız, şirketimizi son 5 yıllık EGM kurucu bazlı getiri endeksine göre getiri şampiyonu yapan fon uzmanlarımızdan yararlanmalılar." ifadelerini kullandı.

BES fonlarının son bir yılda yüzde 77 artışla 433 milyar TL'ye yükseldiğini bildiren Sincek, geçen yıl mevduat faizine ya da katılma hesabındaki kar payına yatırım yapmak yerine BES'i tercih edenlerin 4 kata kadar daha fazla kazanma imkanı bulduğuna dikkati çekti.

Katılım Emeklilik'in 1 milyon BES sözleşmesine, 327 bin sigorta sözleşmesi ve 11 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak 2022'de sektörün üzerinde büyüdüğünü belirten Sincek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sektördeki yüzde 77'lik artışa kıyasla daha yüksek oranda yaklaşık yüzde 97'lik bir fon büyümesi gerçekleştirmiş olduk. Bunu da katılımcılarımızın bize olan güveni, yüksek teknolojik altyapımız, deneyimli kadrolarımız ve diğer paydaşlarımız sayesinde başardık. Son 5 yıllık getirilere baktığımızda ise sektör ortalama yüzde 287,3'lük nominal getiri sağlarken, aynı dönemde enflasyon yüzde 244,64'luk artış sergilemiş. Bu dönemde Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ olarak katılımcılarımıza sektörün en yükseği olan yüzde 388,7'lik getiriyi sağladık. Son 5 yıllık verilere göre emeklilik fonlarında getiri şampiyonu olmayı başardık."