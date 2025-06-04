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Almanya'da DAX endeksi rekor seviyeye çıktı

Almanya'da hükümetin vergi indirimi planını onaylaması sonrası DAX endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Almanya'da DAX endeksi rekor seviyeye çıktı
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Alman kabinesi, Başbakan Friedrich Merz'in Avrupa'nın en büyük ekonomisini canlandırmaya yönelik vergi planını onaylamasının ardından Almanya'nın DAX endeksi yeni bir zirveye yükseldi.

Alman blue-chip endeksi, yeni bir rekor olan 24346,15'e kadar yükseldikten sonra yüzde 1 artışla 24337,20 seviyesinde. Alman kabinesi çarşamba günü kurumlar vergisi indirimleri getirecek ve ülke ekonomisini destekleyecek bir teklifi onayladı.

Infineon Technologies, Airbus ve DHL'in sahibi Deutsche Post DAX'ın en çok kazananları oldu. DAX en son 27 Mayıs'ta 24226.49'dan seansı sonlandırdığında rekor seviyede kapanmıştı.

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