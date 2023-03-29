Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor

ABD'de başlayan bankacılık krizine ilişkin sorunlar azalsa da, ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz arttırılması ve yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

Altının ons fiyatı, dün günü yükselişle tamamlarken, yeni günde negatif bir seyir izliyor. Sarı maden gün içerisinde en yüksek 1974 doları, en düşük ise 1958 doları görürken; saat 13:06 itibarıyla yüzde 0,35 oranında düşüşle 1966 dolarda hareket ediyor.

Ons fiyatında 1930 dolar destek, 1980 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altında değer kaybı

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,28 azalışla 1209 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.980 lira, Cumhuriyet altını da 8.020 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 1,08 artarak günü 1214 liradan tamamlamıştı.