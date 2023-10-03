Altın için gözler cuma gününe çevrildi

Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, 7 gündür aralıksız değer kaybını sürdürürken, bugünkü işlemlerde 1815 dolara kadar geri çekilerek 9 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı toplantısında verilen ‘şahin’ mesajlarla altın fiyatlarında başlayan düşüş, Fed yetkililerinden gelen faiz artırımını destekleyen açıklamalarla hızlandı. Fed, yılsonuna kadar bir faiz artırımının daha yapılabileceğini ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini vermişti.

Dolar endeksi, bugün 107,21 seviyesine kadar yükselerek 23 Kasım 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeleri görürken, ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizleri de yukarı yönlü. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında baskılanma kuvvetlendi ve ons altının düşüşü Fed toplantısından bu yana yüzde 7'yi buldu. Fed yetkililerinden gelen sıkılaştırıcı politikanın devamına yönelik açıklamalar fiyatlamalarda etkili olurken, uzmanlar dolar endeksindeki güçlü seyrin 2024 yılının ikinci yarısına kadar sürebileceğinin altını çiziyor. Ayrıca, altın fiyatlarındaki düşüşlerin, orta ve uzun vadeli bakıldığında alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekiliyor.

ABD’den gelecek veri kritik

Cuma günü açıklanacak ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi altın fiyatları için kritik olacak. Piyasa beklentisi 150 bin kişi olurken, sürpriz veri ile küresel piyasalarda oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor. Beklentileri aşan bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in faiz artırımına gitme olasılığını artırabilir. Bu da küresel borsa endekslerinde baskı, dolarda güçlenme, ABD tahvil faizlerinde yükselme ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında baskılanma yaratabilir. Tam tersi bir durumda, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla Fed’den faiz artırımı beklentisi zayıflayabilir ve dolar endeksinde geri çekilme, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket yaşanabilir.

Gram altına kur desteği

Ons altının fiyatı ve dolar/TL’nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatı, ons altındaki düşüş eğilimine rağmen, dolar/TL’deki yükselişle dengeleniyor. Bugünkü işlemlerde 1617 liraya kadar yükselen gram altın, en düşük ise 1602 lirayı gördü.

1885 altında kalındığı görünüm zayıf

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

ABD 10 yıllık faizlerde yaşanan yükselişler son haftalarda piyasanın ana unsuru oldu ve olmaya devam ediyor. ABD’de büyüme ve istihdamın güçlü olmasına ek olarak, enflasyon tarafında yukarı riskin sürmesi faizi yukarı taşıyor. Faizdeki yükselişin dolar endeksini de güçlendirdiğini görmekteyiz. Tüm bu gelişmeler piyasalarda, hem riskli varlıklar hem emtialar üzerinde baskıya neden oluyor. Faizdeki yükselişler neticesinde, ons altının kabaca 1950 dolar civarından 1810’a doğru gevşediğini gördük.

Bundan sonraki süreçte faizin seyri yakın takip edilmelidir. Faizde geri dönüş olması için, ABD ekonomisinde bozulma yaşanması gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda cuma günkü istihdam verileri kritik olacaktır. İstihdam tarafında bir bozulma gelirse, faiz ve dolar endeksinde baskı, piyasalarda toparlanma görebiliriz. Fakat bozulma olmadığı takdirde piyasalar mevcut seyrine devam edecektir.

Ben piyasadaki yönlerin kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum.

Ons altında yaşanan düşüşlerin gram altını da aşağı çektiğini görüyoruz. Fakat burada diğer bir katalizör olan dolar kurunun rekor seviyelerde olması gram altındaki düşüşlerin sınırlanmasını sağlıyor. Dolar kuruna müdahale olduğu için, o tarafta önemli bir hareket beklemiyorum. Bu nedenle gram altın için ons altının seyri daha önemli olacaktır.

Orta-uzun vade için geri çekilmeler alım fırsatı

Teknik açıdan baktığımızda, ons altında 1810-1800 bandının destek olarak izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşanan sert düşüşlerin ardından göstergeler aşırı satışa işaret ediyor. Bu nedenle kısa süreli toparlanmalar sürpriz olmayacaktır. Fakat genel eğilim olarak, 1885 altında kalındığı görünüm zayıf kalacaktır.

Gram altın tarafında ise, teknik açıdan bir görüş bildirmek oldukça zor. Dolar kuruna yapılan müdahaleler ve dolar kurundaki teknik belirsizlik gram altını da etkiliyor. Burada orta-uzun vade bakış açısıyla geri çekilmelerde alım fırsatı bakılabilir.