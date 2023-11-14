Altın yatırımcısının gözü bu veride: Ne tepki verebilir?

Şenay ZEREN

Altın fiyatları, bir yandan jeopolitik risk diğer yandan ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) para politikasına ilişkin gelen mesajlarla yön bulmaya çalışıyor. Bugün ABD’den gelecek enflasyon verisinin ise, altın fiyatları açısından yön belirleyici olması bekleniyor. Kritik verinin Fed’in faiz adımlarına ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Aynı zamanda haftanın en önemli verisi de olan ABD ekim ayı enflasyon verisi Türkiye saati ile (TSİ) 16.30’da açıklanacak. Manşet enflasyonun aylık bazda yüzde 0,1 artması, yıllık bazda ise yüzde 3,7'den yüzde 3,3'e gerilemesi bekleniyor. Piyasalar için daha önemli olan çekirdek enflasyonda ise, eylül ayında açıklanan verilere göre bir değişiklik beklenmiyor.

Sürpriz gelebilecek bir verinin piyasalarda oynaklık yaratması bekleniyor. Beklentilerin altında gelebilecek bir veriyle, küresel borsa endekslerinde risk iştahının artması, doların güç kaybetmesi ve altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görülebilir. Veri tahminlerin üzerinde gelirse de, dolarda ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında baskılanma beklenebilir.

Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1943 dolara kadar gerilerken; saat 11.20 itibarıyla 0,09 düşüşle 1944 dolardan işlem gördü. Ons altında teknik açıdan 1970 ve 1980 dolar seviyeleri direnç, 1940 ve 1930 dolar destek konumunda bulunuyor.

Değeri ons altın ve dolar/TL’nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,07 primle 1790 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 995 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 325 liradan satılıyor.

Çekirdek enflasyondaki görünüm işleri değiştirebilir

Eda Karadağ - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

Verileri incelediğimizde ABD enflasyonunun son bir yıl içinde yüzde 8,2’den yüzde 3,7’ye düştüğü görülüyor. Fed’in politikasında ne kadar etkili olduğunu söylemek mümkün. Kritik veri piyasaların beklentisi doğrultusunda gelirse, önceden fiyatladığı için ani hareketlere neden olmayabilir. Ancak beklentileri aşar ve bir önceki aya göre enflasyonda artış yaşanırsa, piyasalar Fed’in aralık ayında faiz artışını yapabileceğini düşünür ve bu durumda dolar pozitif, altın-ABD borsaları negatif fiyatlanabilir. Veri bazlı etkinin çok uzun soluklu olmayacağını da belirtelim. Bu haftanın sonuna doğru verinin etkisinin dağılmasını bekleyebiliriz.

Çekirdek enflasyona da değinmek isterim. Manşette düşüş izlenirken, çekirdek enflasyondaki katılıktan sürekli bahsediyorduk. Verilere baktığımda, bir yıl içerisinde çekirdek enflasyondaki düşüşün, manşet tarafa göre daha geriden geldiği dikkat çekiyor. Bu nedenle manşete bakacağız ancak çekirdek enflasyondaki görünümde işleri değiştirebilir. Manşet enflasyon beklentilere paralel gelebilir, çekirdek enflasyondaki katılık devam ederse, piyasalar Fed’in faiz artış beklentilerini masada tutmaya devam edecektir. Hatta bu durumdan tedirgin bile olabilirler. Bu nedenle manşet-çekirdek TÜFE verilerini dikkatli incelemek gerekecek. Birlikte yorum yapmak daha sağlıklı olacaktır.

Gelelim ana hikayemize; Fed’in enflasyon hedefi yüzde 2 ‘de bulunuyor. Hedeften hala uzakta olduklarını belirtiyorlar. Fed, bazı riskler sebebiyle yakın zamanda hedefe yaklaşmasını beklemedikleri gibi gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gidebileceklerinin de altını çiziyorlar. Bu nedenle bugünkü veri ve ay sonunda açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (Core PCE) verisinin bu beklentileri etkileyebileceğini değerlendiriyorum.

Altında bu seviyeler öne çıkıyor

Ons altını teknik olarak incelersek, zayıf seyrin devam ettiği görülüyor. 22-50 günlük ortalamaların arasında bulunuyor ve ortalamaları sırasıyla 1967 – 1923 dolar seviyelerinden geçiyor. Ons altın için 1923 dolar aşağıda destek noktası olarak izlenirken, yukarıda 1967 dolar direnç noktası olarak takip ediliyor. Ons altın bu aralıkta seyretmeye devam ederse bu durumda yatay görünüm sürebilir. Bu nedenle net bir yönden bahsetmek zor olabilir. Ons altında yeni bir hareketlenme için bu aralığın dışına çıkması gerektiğini değerlendiriyorum. Bu nedenle yukarıda 1967 dolar direncinin kırılmasıyla hareketini 1980 dolar direncine doğru sürdürmesini bekleyebilirim. Ancak 1967 dolar direncinin üzerinde günlük kapanışlarda zorlanması, yükselişlerin geçici bir yükseliş olduğunu bize gösterir. Buna karşın, ons altında 1923 dolar destek noktası olarak görülmektedir. Bu desteğin altında kapanışlarda 1900 dolar destek noktası olarak izleniyor. Bu destek altı kapanışlar ivme kaybına neden olacaktır.

Bugünkü veri sonrası Fed’in faiz artış beklentileri güçlenirse, ons altında zayıf görünüm devam edebilir. Veri, Fed’i desteklemez ve faiz artışı için beklentiler güçlenmezse, ons altında yukarı yönlü tepkiler görülebilir. Özetleyecek olursam, veri sonrasında 1923-1967 dolar aralığını izleyeceğim. Bu aralık dışında tepkiler bile görülse veri bazlı olduğundan etkisi sınırlı kalabilir. Haftanın kalanında da, Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Özellikle enflasyon ve faizle ilgili söylemleri önemli olacaktır.