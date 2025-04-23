ABD'li devden altın için 4000 dolar senaryosu

JPMorgan yayınladığı bir notta, ABD gümrük tarifeleri ve devam eden ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle resesyon ihtimalinin artmasının ardından altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 4.000 dolar sınırını aşacağını öngördüğünü belirtti.

Banka, ons altın fiyatlarının 2025 dördüncü çeyrek itibariyle ortalama 3.675 dolara ulaşmasını, 2026 ikinci çeyrek itibariyle de 4.000 doların üzerine çıkmasını bekliyor ve talebin beklentilerini aşması halinde, risklerin bu tahminlerin daha erken aşılmasına doğru kayacağını öngörüyor.

Banka, "Gelecek yıl ons altın fiyatlarının 4.000 dolara doğru ilerleyeceği tahminimizin temelinde, bu yıl çeyrekte ortalama net 710 ton olan güçlü yatırımcı ve merkez bankası altın talebinin devam etmesi yatıyor" dedi.