Altın güne yine rekorla başladı: Gram altın 4 bin 100 TL'yi geçti

Altın fiyatları yeni günün erken saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın fiyatı seansın başlarında 3 bin 357,40 dolarla zirve seviyeye ulaşarak rekorunu tazeledi ve haftalık bazda yüzde 3’ten fazla artış gösterdi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 yükselerek 3 bin 351,50 dolardan işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişlerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da rekor üstüne rekor kırıyor. Sabahın erken saatlerinde 4 bin 117 liraya kadar ulaşan gram altın, şu sıralar 4 bin 100 lira seviyesinde işlem görüyor.

“Her şey altının lehine... Altın daha da değerlenecek gibi görünüyor”

Tradu.com Kıdemli Piyasa Analisti Nikos Tzabouras, “Her şey altının lehine işliyor ve fiyatlar yeni rekorlara ulaşıyor. Geri çekilmeler normal karşılanmalı ancak ticaret kaosu sürdükçe altın daha da değerlenecek gibi görünüyor” dedi.

Dolar zayıflarken altın parlıyor

Trump’ın ticaret politikalarının etkisiyle doların güvenli liman statüsü sorgulanmaya başladı. Dolar endeksi (DXY), geçtiğimiz hafta gördüğü üç yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Bu durum, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

Global X analisti Trevor Yates, “Hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki oynaklık da yatırımcıları portföylerindeki altın ağırlığını artırmaya itebilir” ifadelerini kullandı.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 27’nin üzerinde kazanç sağladı

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 27’nin üzerinde artış gösterdi. ANZ analistleri, “Altın konusundaki iyimser duruşumuzu sürdürüyoruz, ancak son sert yükselişin ardından fiyatların 3.050 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali de göz ardı edilmemeli” dedi.

Diğer metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 1 düşüşle 32,43 dolara geriledi. Platin yüzde 0,2 azalarak 965,46 dolardan işlem görürken, paladyum da yüzde 1,4 düşüşle 958,26 dolara indi.