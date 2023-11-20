Gram altının gözü ons altında

İSTANBUL / EKONOMİ

Altın fiyatları, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının sonuna geldiği tahminlerinin kuvvetlendirmesinin ardından yukarı yönlü denemelerini sürdürürken; dolar endeksinin ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle de baskılanıyor.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Bugünkü işlemlerde en yüksek 1985 doları gören sarı maden, saat 17.55 itibarıyla yüzde 0,51 düşüşle 1971 dolarda hareket etti.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1990 ve 2000 seviyeleri direnç, 1970 ve 1950 puan destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Gram altında 'ons altın' etkisi

Değeri ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan altının gram fiyatı ise, bugün en yüksek 1832 lirayı görürken, şu dakikalarda yüzde 0,22 düşüşle 1822 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 150 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor.

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında, 1825 liradan tamamlamıştı.