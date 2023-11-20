Commerzbank'tan 2024 petrol fiyatı tahmini
Commerzbank, Brent petrol varil fiyatının 2024 yılı ilk çeyrekte 85 dolar olmasını beklediği tahmininde bulundu.
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Commerzbank, artan talep nedeniyle 2024 yılının ikinci yarısında Suudi Arabistan'ın üretim kesintisini tersine çevirmesine olanak tanıyacak bir arz açığının bile ufukta göründüğünü savundu.
Genel olarak, Brent ham petrol fiyatının 2024 yılının ilk çeyreğinde varil başına 85 dolara yükselmesini bekleyen Commerzbank, 2024 yılı sonunda fiyatın 90 dolara çıkacağını tahmin etti.