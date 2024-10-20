  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 20 Ekim 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 20 Ekim 2024 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.998,46 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.120,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.233,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.236,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.394,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.745,18 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.722,05 dolar

Akaryakıta çifte indirim kapıda: İşte 20 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıta çifte indirim kapıda: İşte 20 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteorolojiden zirai don uyarısı: Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacakMeteorolojiden zirai don uyarısı: Yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacakGündem
Sektör temsilcileri bankaları işaret etti: 'Faizler düşerse konutta satış rekoru kırılır'Sektör temsilcileri bankaları işaret etti: 'Faizler düşerse konutta satış rekoru kırılır'Ekonomi
Yenidoğan çetesi soruşturması: Bebekler kamu hastanelerine sevk edildiYenidoğan çetesi soruşturması: Bebekler kamu hastanelerine sevk edildiGündem
Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Piyasalarda gelecek hafta yoğun veri gündemi izlenecek
Piyasalarda gelecek hafta yoğun veri gündemi izlenecek
Faiz kararları sonrası piyasalar haftayı pozitif tamamlamaya hazırlanıyor
Faiz kararları sonrası piyasalar haftayı pozitif tamamlamaya hazırlanıyor
Yeni Trend: Fonlarla yatırımın yükselişi
Yeni Trend: Fonlarla yatırımın yükselişi
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
17 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları...
17 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları...

Altın Haberleri

17 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım